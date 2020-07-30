В Германии всем туристам, которые прибыли из стран "красного" списка, будут проводить обязательный бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран, среди которых – и Украина.

Тестирование будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах, сообщает издание The Local со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.Обязательное тестирование для туристов, прибывших из стран "красного" списка, поможет остановить проблему распространения Covid-19 в Германии, уверен министр.В перечень неблагополучных попали, в частности, Украина, Беларусь, Россия, Азербайджан, Черногория, США, Армения, Албания, Турция, Казахстан, Египет и другие.Новые правила вступят в силу уже со следующей недели.Чтобы попасть на территорию Болгарии, тоже теперь нужен тест. С 30 июля граждане Украины могут въехать в эту страну только с негативным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа, сообщает Министерство иностранных дел Болгарии.«С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля, Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным тестом ПЦР, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование сдать отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Болгарии в понедельник.Отмечается, что ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств – членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Восточной Республики Уругвай. Они не подлежат 14-дневному карантину.