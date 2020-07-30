По состоянию на 30 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 707 случаев заболевания коронавирусом (29 июля - 2 640 случаев).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 331 подозрение на COVID-19, из которых 3 619 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 103 человека, из них 101 - житель Харькова. Также за это время 2 105 пациентов выздоровели, 127 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 68 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 1 673 человека умерли, 38 154 пациента выздоровели.