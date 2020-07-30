В результате происшествия был поврежден комбайн. Пострадавших нет.

30 июля в Дергачевское отделение полиции поступило сообщение от 59-летнего мужчины. Он рассказал, что во время сбора урожая на поле вблизи села Черкасская Лозовая неизвестные заблокировали работу комбайна, угрожали комбайнеру и его помощнику пистолетом, а затем совершили выстрелы в их сторону. Мужчины вынуждены были остановить полевые работы."По адресу выезжало руководство, следственно-оперативная группа отдела и группа реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции. При осмотре полицейские обнаружили на транспортном средстве повреждения, а на расстоянии около 500 метров от места происшествия на соседнем поле предмет, похожий на пистолет, магазин которого оснащенный патронами", - рассказали в полиции.Во время проведения следственных действий работники полиции установили лицо, которого правоохранители подозревают в совершении указанного преступления. Им оказался 24-летний мужчина. Сейчас он задержан.Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.