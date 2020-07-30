Военный вертолет завис над прудом в Чугуеве в рамках тренировки поисковиков и десантников Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев, отдыхающих предупреждали о тренировках, пишет "Суспільне".Во время мероприятий военные высаживались с вертолета Ми-8. На десантирование организаторы учений получили разрешение в Чугуевской райадминистрации.- Данные упражнения применяются не только в море. Эти учения могут проводиться в любых условиях и в любой местности. Спасатели, которые были на надувных лодках, плавали и предупреждали людей, которые купались, что будет проход вертолетов. Кто послушался, кто ослушался и все равно пошел к воде. Полномочий на то, чтобы их как-то ограничивать, извлекать из воды или арестовывать, у военных нет, - сказал Саранцев.По его словам, десантировались военные не в полной экипировке, а в плавательном снаряжении.Во время тренировок никто не пострадал, сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи.