Команда Юлии Светличной идет на местные выборы не ради спортивного интереса, а чтобы получить возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям. Об этом и о многом другом народная избранница рассказала в эфире программы «Непрості питання» на «Телеканале р1».

К легализации бизнеса нужно подходить осторожно

Правительству и Раде нужна перезагрузка

Борьба с коронавирусом провалена

Можно объединить усилия

Замороженное строительство – это неправильно

Региональная политика полностью провалена

Не стоить тратить время на критику из зависти

Гордость за страну может вызвать слезы

В Киеве прошло несколько акций протеста в связи с административно-территориальной реформой в том виде, в котором ее сейчас пытаются внедрить. Народный депутат Украины Юлия Светличная объясняет протестные настроения людей отсутствием коммуникации с властью.– Люди будут возмущаться и бастовать, потому что утеряна коммуникация. В принципе, административно-территориальная реформа в стране назрела и это логично – пересмотреть функции органов местного самоуправления после реформы децентрализации. Однако прежде чем приступать к делению и формированию новых районов, надо поговорить с людьми – объяснить, зачем это нужно, какие функции теперь будут у новых районов, какое перспективное развитие новых территорий за этим последует, куда будет направлено финансирование, которое раньше шло на обеспечение аппарата. Никто этого не сделал, – отмечает народный депутат.Людей просто ставят перед фактом – районов будет столько-то. А важно не количество, а принцип – вот в этом, по словам Юлии Светличной, и заключается суть реформы.– А сейчас все свелось к банальному делению – сколько районов нужно Харьковской области нужно: четыре или семь. И четыре неоптимально, и семь недостаточно. Люди действительно возмущены, – говорит Юлия Светличная. – Реформа должна проводиться логично, системно, понятно для людей, потому что каждая реформа обязана нести улучшение жизни граждан.– Я не поддерживаю. Во-первых, в стране достаточно других вызовов – и экономических, и социальных, и геополитических, – чтобы рассматривать в срочном порядке этот закон.И второе, его нельзя было принимать в том виде. В целом, понятно, стране нужно определиться – то ли узаконить игорный бизнес, то ли запретить. Но он не должен стать той социальной язвой, которой дают возможность распространяться. А сегодня прописано правило – повсеместное распространение игровых автоматов, которые будут доступны практически для каждого гражданина Украины. Считаю, что это неправильно, потому что не принесет никакой пользы.Если мы говорим о легализации игорного бизнеса, нужно подходить к данному вопросу очень осторожно, чтобы локализовать эту сферу и дать возможность государству ее контролировать, а не использовать исключительно как средство или источник наполнения государственного бюджета либо местных бюджетов.– Да ее нет. Предыдущая программа отличалась от последней только количеством страниц. По сути, она не несет улучшения качества жизни людей. Нет ни одного – ни количественного, ни качественного – показателя. Это не программа правительства сорокамиллионной страны.– Если объективно смотреть, то и первый, и второй неэффективно управляли Кабинетом министров Украины. Однако если уж сравнивать, то у Гончарука хотя бы было видение управления, реформ. Да, можно говорить, что не хватило опыта, не хватило квалификации на осуществление тех или иных реформ, не хватило времени, возможно.А у этого премьер-министра даже видения никакого нет. Вот вы можете вспомнить, какую реформу внедрило правительство за последние три или четыре месяца?– Вот видите. Так и большинство людей абсолютно не довольны тем, что сегодня происходит. Кабмин не справляется со своими задачами, поэтому было принято такое решение в зале – отправить программу на доработку, точнее, на представление новой программы, такой, как она должна быть.– На сегодняшний день Кабинет министров явно не справляется со своими функциями. Что касается Верховной Рады, то сейчас нет законных оснований ее распустить. Однако если таковые возникнут, я буду за роспуск и перезагрузку.В парламенте собралось большое количество людей, которые не имеют никакого отношения ни к политике, ни к законотворчеству. Не имели, не имеют и не будут иметь. Такой состав не отображает ситуацию в стране, поэтому, безусловно, должен быть заменен.– Если говорить о центральных органах власти, то в целом работу можно признать как удовлетворительную. В части экономических запретов были взяты европейские шаблоны и подходы. Но вот так, трафаретом, перенести европейский опыт на украинские реалии невозможно. У развитых европейских стран больше запас прочности, у них есть финансовый ресурс на поддержку разных сфер, да и бизнес у них богаче. Наш бизнес отчасти не справился с ситуацией. Вы видите, что некоторые представители малого и среднего бизнеса не вышли из карантина и потеряли возможность существования. В этой части шаги власти не были продуманы до конца. Но в целом можно признать направление работы верным, потому что вызов действительно достаточно серьезный.А вот на местах, в области работа полностью провалена. Было два месяца для того, чтобы начать подготовку, обеспечить больницы необходимым оборудованием, снабдить медиков средствами индивидуальной защиты, выделить деньги на предметы первой необходимости. В конце концов, нужно было подготовить отдельное здание, чтобы, не нарушая медицинский процесс, в случае необходимости переводить туда больных Covid-19 и не создавать сложностей медицинским учреждениям. Это не было сделано.Вместо подготовительной работы были яркие бравады и рапорты на тему: как у нас все хорошо. Ребячество и неопытность привели к тому, что на сегодняшний день полностью провалена ситуация по коронавирусу в Харьковской области. Харьковщина сейчас в числе лидеров по количеству заболевших и смертельных случаев.– Я поддерживаю изменения. На сегодня закон действительно является сложным. Считаю, что в целом для власти будет определенным вызовом провести по этой модели местные выборы.В документ было внесено около четырех тысяч поправок, но это новый шаг и, в принципе, я поддерживаю, в том числе и открытые списки. Считаю, что у избирателя будет больше возможности определить качество кандидатов, которых предложила партия, и в партийном списке выбрать того, кто более достоин.– Наша команда будет принимать участие во всех уровнях местных выборов. Для нас важен не «спортивный интерес» – получение мандата. Для нас важна возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям.– Сотрудничество возможно только с той партией, которая отстаивает национальные интересы, государственные интересы, интересы каждого гражданина Украины и имеет характер патриотической деятельности. Для меня это важно. Такие партии есть, и мы можем объединить наши усилия.– Нет, не оставим. Людей пытались обмануть.Дело не в кандидате, дело в подходах. Недавно Государственным бюро расследований было открыто производство, и мы предоставим всю имеющуюся информацию, чтобы следствие рассмотрело дело и нашло как исполнителей, так и организаторов незаконных действий.– Верю. Справится. Без сомнений.– Строить надо. И сдавать объекты надо. И чем больше их будет, тем лучше. Многих объектов люди ждали долгое время, иногда десятилетиями. Что касается «Большой стройки», то здесь много вопросов, потому что люди ожидали не банального завершения объектов с высокой степенью готовности – 80% или 95%. Люди ждали другого.Под большой стройкой нужно понимать большие системные проекты – такие, как строительство спортивных комплексов, больших автомагистралей, новых аэропортов, где это необходимо, социальной инфраструктуры, медицинских комплексов, а также внедрение или разработку новых жилищных программ, которые дали бы возможность снизить цену на рынке и сделать жилье доступным для всех категорий населения. Вот что такое большое строительство, а вовсе не достраивание 10–15 объектов, которые и так уже практически на выходе.Нужно ли достраивать детский сад в Пивденном или в Песочине? Да, конечно, нужно – детям необходимо идти в школу, люди уже два года ходят мимо этих объектов и ждут открытия. Дело же не в том, кто это сделает. Дело в том, что нужно строить на перспективу, прислушиваться к мнению людей, потому что эти объекты будут приносить пользу много-много лет.– Это как раз примеры большого строительства. Такие объекты и должны быть внесены в программу большой государственной стройки. В том числе и онкологический комплекс, который уже был подготовлен, разработан, там начали строительство, а сейчас проект полностью заморожен. Я абсолютно против такого подхода. Это неправильно – в первую очередь по отношению к 80 тысячам людей в Харьковской области, которые страдают от онкозаболеваний.– Считаю, что это абсолютно неправильно. Вот как раз это – абсолютно неверный подход. Не человеческий, не управленческий. Он говорит о многом. Я не поддерживаю такое бездействие, и наша реакция в связи с этим тоже будет.– Нет движения вперед. Есть имитация. Вернее, попытка имитации, и то неудачная.– Людям многое обещали, было много ожиданий. В целом народу говорили, что будет лучше, а лучше не становится. Это неправильно. Считаю, что нынешний Кабинет министров недееспособен, главы областных государственных администраций – абсолютно неподготовленные люди.То, что они без опыта, – не самое страшное. Плохо, но, как говорится, «дело наживное». Но люди подобраны каким-то случайным образом и в силу своих ограниченных возможностей просто не в силах управлять такими категориями, как область.Считаю, что региональная политика на уровне государства полностью провалена. И президенту нужно разобраться, почему так происходит – от некомпетентности или в силу каких-то «шкурных» интересов.– Да.– По части вопросов он согласен.– Думаю, знает.– Должна быть. В противном случае он потеряет поддержку и доверие людей.– Конечно, помню. Лица помню, истории. Иногда люди сами удивляются. Конечно, мне приятно, что на встречах мы общаемся и с теми людьми, с которыми реализуем какие-то проекты или достигаем чего-то, и с новыми, с которыми можно созидать и делать что-то полезное для громады.– Я бы разделила понятия. Критика же бывает разной. Иногда в виде предложений – довольно эмоциональная, но направленная на то, чтобы что-то улучшить. И это нормально, когда люди высказывают свое мнение либо что-то предлагают. С такой критикой можно работать, она ведет к созиданию.А есть критика ради критики, потому что так нужно. Иногда это политический заказ либо желание держать всех в тонусе. Здесь можно выслушать, но тратить время нет смысла, потому что подобная критика не несет никакой конкретики. Ничего полезного из нее выжать невозможно.А есть критика из зависти. Вот на нее точно не стоит тратить свое время. Подобные вещи даже радуют – значит, движемся в правильном направлении, и нужно продолжать, увереннее и сильнее.– Плакать может заставить гордость за страну, за достойных людей, украинцев. Или когда люди приходят за помощью и поддержкой, ты переживаешь их историю, чувствуешь сострадание. Иногда, в силу разных обстоятельств, просто не в наших силах помочь человеку.К примеру, мы недавно встречались с одной прекрасной девушкой в Кегичевском районе. Молодая девчонка, 19 лет. У нее онкозаболевание и в процессе лечения она потеряла ногу. Прекрасный, добрый человек с высокой степенью понимания справедливости, красивая девушка. Мы помогали ей и будем помогать, но не в наших силах вернуть то, что потеряно. Вот такие моменты сострадания и сочувствия, безусловно, заставляют задуматься.– Конечно, очень много. И в Украине, и за ее пределами. Я благодарна Богу за то, что имею множество и союзников, и друзей, которые со мной уже достаточно давно.Я считаю, что это отчасти дар. Дружба не может быть потребительской. Это возможность отдавать, когда необходимо.– Конечно. Безусловно, верю. У меня много друзей-женщин. Женская дружба ничем не отличается от мужской.– Хороший вопрос. Такой, знаете, как из детства: «Кем ты хочешь стать?». Журналистом. Я же родилась в День журналистики, поэтому ответ очевиден. Думаю, что это как раз то, чем я с удовольствием занималась бы. В школе любила писать, да и гуманитарные науки были в числе любимых. Так что журналистика – профессия, с которой я могла бы пойти по жизни.