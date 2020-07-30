Харьковский "Укроп-холл" сменил место расположения.

В Харькове центр встреч и помощи для волонтеров, бойцов АТО и их родственников сменил адрес. Место нахождения «Укроп-холла» осталось неизменным, это площадь Свободы, 7. Однако теперь организация находится на четвертом этаже старого корпуса гостиницы «Харьков», куда волонтеры и приглашают всех желающих."Укроп-холл" - это была наша база волонтерская с 15-го года. Мы здесь 5 лет были в нашем помещении на втором этаже. За 5 лет сделано очень много. Сделана Аллея славы 18 кладбище - раз. Сделан вагон метро - два. В военкомате у нас продолжение истории "Непокоренные", проводятся мероприятия. Сюда приходят и Инвалиды, и просто ребята-ветераны. Чем можем, тем и помогаем.Для нас «Укроп» - это все. Мы с 15-го года здесь с ними. Все мероприятия, здесь мы всегда собираемся. Обсуждаем наши проблемы.