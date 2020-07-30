Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению, Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании «Вагнер», которых 29 июля 2020 задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину."СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц.Белорусские власти обнародовали список из 33 задержанных граждан Российской Федерации. СБУ собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ППК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщили в ведомстве.