30 июля стало известно, что предварительные результаты клинических исследований препаратов "Корвитин" и "Квертин" показали эффективность при лечении COVID-19.

Об этом заявил координатор клинического испытания, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игорь Зупанец.- На основании результатов можно утверждать, что исследование должно быть продолжено. И стоит обратиться в Минздрав, ведь уже на этом этапе есть предпосылки для включения данного препарата в протоколы лечения COVID-19,- сказал он на брифинге в Киеве.Лабораторные исследования подтвердили, что применение указанных препаратов препятствует развитию цитокинового шторма - реакция организма, которая приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением легких, печени и почек.- По предварительным данным, которые мы получили и сделали промежуточный статистический отчет, не было побочных эффектов от применения препаратов "Корвитин" и "Квертин". Прослеживалась более четкая позитивная динамика симптомов. Иными словами - пациенты субъективно чувствовали себя лучше. Объективными показателями были результаты лабораторных исследований, которые проводились в одной из ведущих лабораторий мирового уровня, куда отправлялись эти образцы. Результаты показали, что содержание ферритина снижается. Это позволяет делать вывод, что препарат будет препятствовать развитию цитокинового шторма. И это является итогом прямого противовоспалительного действия "Кверцетина,- сказал Зупанец.Специалист напомнил, что препараты на основе "Кверцетина" в настоящее исследуются в Канаде.- Есть данные о том, что зарубежные ученые широко обсуждали применение "Кверцетина" для лечения коронавирусной инфекции. 31 мая в Канаде начали клинические исследования "Кверцетина" в перроральной форме. Мы начали такие исследования 14 мая,- сказал он, добавив, что только в Украине есть внутривенная форма препарата.Этот препарат используется в реальной клинической практике для пациентов с коронавирусной инфекцией с сердечно-сосудистой патологии.- В настоящее время в рамках рандомизированного клинического исследования включено 30 пациентов в трех клиниках в разных областях Украины. Но в реальной клинической практике эти препараты назначаются пациентам с коронавирусной инфекцией по показаниям сердечно-сосудистой патологии - есть около 800 таких пациентов, - сказал он.Исследования завершатся в первом квартале 2021 года, после чего результаты будут переданы в Государственный экспертный центр для верификации.