В большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября, сообщил в эфире «1+1» министр охраны здоровья Максим Степанов.

– В условиях адаптивного карантина мы спустились даже не на область, а на уровень района или города. Наша позиция и то, что мы сейчас наблюдаем, – в подавляющем большинстве городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября, – сказал министр.По его словам, на 30 июля запланировано совещание по подготовке к учебному году, где будет принято решение о правилах пребывания детей в школах в условиях карантина.