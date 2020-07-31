Моей внучке исполнилось три годика. Ее мама собралась выходить на работу, а Софийку родители хотят отдать в частный детский садик. Не подскажете, на что обращать внимание при выборе такого заведения? Галина Денисовна

Специалисты Министерства образования и науки рекомендуют при выборе дошкольного учреждения прежде всего выяснить, есть у заведения лицензия. При посещении детского сада рассмотрите территорию и обратите внимание:– на состояние оборудования для детей;– накрыта ли песочница, которая должна быть защищена от посторонних загрязнений;– на наличие деревьев с сухими ветвями;– на безопасность покрытия игровой площадки: отсутствие металлических выступлений, проводов, ям и т.п. в доступности детей;– запрещен ли доступ посторонних лиц на территорию;– на удаленность от дороги и отсутствие возможности для ребенка самостоятельно покинуть территорию детсада.Важна также безопасность помещений:– закрытые розетки, угольники на углах, провода в сухом месте;– мягкое покрытие в игровых зонах;– постоянный надзор взрослых за всеми детьми;– отсутствие самостоятельного доступа ребенка к жидкостям и пище, поскольку это может быть другое вещество или аллерген;– исправность мебели и игрушек;– безопасность окон: наличие ключей на оконных ручках или решеток на них, высота окна, недоступная ребенку;– наличие аптечки и отсутствие доступа к ней детей.Также важны такие параметры, как чистота и гигиена:– отдельные туалеты для взрослых и детей;– специально отведенное, недоступное для детей место с бытовой химией;– чистота помещений и туалетов;– наличие бумажных или индивидуальных промаркированных полотенец для каждого воспитанника, чтобы ребенок не спутал с чужим полотенцем;– жидкое мыло.Загляните в кухню и столовую. В этих помещения обратите внимание на чистоту поверхностей, посуды, столовых приборов; отсутствие доступа на кухню для детей; меню.Немаловажно и то, как выглядит пространство, в котором находятся дети, а именно:– заполненность детскими рисунками и поделками;– зонирования для игры, отдыха и питания.Стоит также выяснить содержание программы:– наличие утреннего круга и встречи для всех воспитанников;– продолжительность прогулки и условия отмены прогулки (правильно – при температуре ниже -15°С, ветра сильнее 21 м/с);– организацию свободной игры у детей;– наличие других занятий: спортивных, математических, музыкальных, художественных, по развитию речи.