Моей внучке исполнилось три годика. Ее мама собралась выходить на работу, а Софийку родители хотят отдать в частный детский садик. Не подскажете, на что обращать внимание при выборе такого заведения? Галина ДенисовнаСпециалисты Министерства образования и науки рекомендуют при выборе дошкольного учреждения прежде всего выяснить, есть у заведения лицензия. При посещении детского сада рассмотрите территорию и обратите внимание:
– на состояние оборудования для детей;
– накрыта ли песочница, которая должна быть защищена от посторонних загрязнений;
– на наличие деревьев с сухими ветвями;
– на безопасность покрытия игровой площадки: отсутствие металлических выступлений, проводов, ям и т.п. в доступности детей;
– запрещен ли доступ посторонних лиц на территорию;
– на удаленность от дороги и отсутствие возможности для ребенка самостоятельно покинуть территорию детсада.
Важна также безопасность помещений:
– закрытые розетки, угольники на углах, провода в сухом месте;
– мягкое покрытие в игровых зонах;
– постоянный надзор взрослых за всеми детьми;
– отсутствие самостоятельного доступа ребенка к жидкостям и пище, поскольку это может быть другое вещество или аллерген;
– исправность мебели и игрушек;
– безопасность окон: наличие ключей на оконных ручках или решеток на них, высота окна, недоступная ребенку;
– наличие аптечки и отсутствие доступа к ней детей.
Также важны такие параметры, как чистота и гигиена:
– отдельные туалеты для взрослых и детей;
– специально отведенное, недоступное для детей место с бытовой химией;
– чистота помещений и туалетов;
– наличие бумажных или индивидуальных промаркированных полотенец для каждого воспитанника, чтобы ребенок не спутал с чужим полотенцем;
– жидкое мыло.
Загляните в кухню и столовую. В этих помещения обратите внимание на чистоту поверхностей, посуды, столовых приборов; отсутствие доступа на кухню для детей; меню.
Немаловажно и то, как выглядит пространство, в котором находятся дети, а именно:
– заполненность детскими рисунками и поделками;
– зонирования для игры, отдыха и питания.
Стоит также выяснить содержание программы:
– наличие утреннего круга и встречи для всех воспитанников;
– продолжительность прогулки и условия отмены прогулки (правильно – при температуре ниже -15°С, ветра сильнее 21 м/с);
– организацию свободной игры у детей;
– наличие других занятий: спортивных, математических, музыкальных, художественных, по развитию речи.