В университете Нагоя в Японии ученые смогли доказать связь между смехом и здоровьем в пожилом возрасте.

Об этом сообщается со ссылкой на руководителя группы исследователей Кэндзи Такэути.В течение трех лет специалисты наблюдали за 14 233 людьми в возрасте старше 65 лет. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от частоты смеха в полный голос.Оказалось, что неспособность двигаться и самостоятельно обслуживать себя в старости возрастает в 1,4 раза у тех, кто мало смеется, по сравнению с теми, кто смеется почти каждый день в полный голос.Специалисты отмечают, что подобную связь ученые выявлены впервые. Кэндзи Такэути предполагает, что это связано с повышением иммунитета. Ученые подчеркнул, что есть данные, подтверждающие положительное влияние смеха на иммунные функции и стимулирование кровообращения.Ученые подчеркнули, что связь между частотой смеха и возрастом смерти, установить не удалось.