Период летних каникул – возможность для студентов и школьников подзаработать и почувствовать себя независимыми. Какую работу ищет молодежь, и на какую зарплату может рассчитывать?

Удаленным работникам готовы платить больше

«Работа для школьников» возглавляет топ-5 запросов

Где заработать за месяц 15 тысяч гривен?

Чтобы опыт первой работы был гладким

По данным аналитиков OLX, ставшая уже привычной удаленная работа дает возможность получать больше. Так, в июне в категории «Начало карьеры/студенты» зарплату дистанционным сотрудникам предлагали на 25% выше, чем офисным, – в среднем 12 500 грн в месяц, а вакансий было почти в полтора больше – 1010.Удаленная занятость более привлекательна и для самих соискателей на старте карьеры: на каждое предложение по работе дома откликались в среднем 20 человек, в то время как офлайн – 18.В целом за июнь работодатели разместили почти 2 300 вакансий для людей, которые только начинают карьеру. Из них 16%, или более 360, пришлось на предложения о временном трудоустройстве, при котором готовы платить в среднем 8 250 гривен в месяц. Такой формат занятости подходит для лета и в целом более популярен среди молодежи: на одно предложение откликались в среднем 26 человек, в то время как вакансии, предполагающие постоянную работу, — 17.Топ запросы по временному трудоустройству говорят о желаниях юных соискателей.Чаще всего в июне вводили в поисковую строку фразу «работа для школьников» – 4 670 раз, что на 151% больше, чем в мае. Не отстают и желающие найти «удаленную работу» и «работу на дому» – такие позиции запрашивали 4 580 и 3 100 раз соответственно. Также активно ищут вакансии с ежедневной оплатой – этот запрос на четвертом месте с 3 090 повторами. Закрывает топ-5 «раздача листовок» – этот вариант в июне интересовал соискателей 2 310 раз. При этом в мае такую подработку искали 410 раз. Это означает, что всего за месяц ее популярность выросла на 466%, или почти в шесть раз.Если говорить о наиболее востребованных среди работодателей позициях для временного трудоустройства, то чаще всего ищут администраторов – 120 вакансий за июнь со средней зарплатой в размере 15 тысяч гривен.На втором месте – офис-менеджеры, которым готовы платить в среднем 10 тысяч гривен в месяц. Для них разместили почти 90 предложений.Стабильно нужны работники в Instagram – им обещают заработок в размере 15 тысяч гривен, вакансий же было выставлено более 80.Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем девять тысяч в месяц. Выбрать интересующее предложение можно среди 70 вариантов.Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы – платить им готовы около 11,5 тысячи гривен, вакансий за июнь было почти 70.Для того чтобы опыт первой работы прошел без сучка и задоринки, руководитель категории OLX Работа Мария Абдуллина советует не соглашаться на работу, если условия выглядят подозрительно или вам предлагают слишком выгодную сделку. Кроме того, она рекомендует обязательно фиксировать в письменном виде договоренности по условиям работы – будь-то договор или переписка на почте.– Не соглашайтесь на работу, которая может нанести вред вашему здоровью. Если вам нет 16 лет, вы можете работать только с письменного согласия родителей, поэтому сначала обсудите свое решение с ними. Не соглашайтесь на какие-либо предоплаты или трудовые взносы в начале работы — это запрещено законодательством. Не соглашайтесь на оплату посреднических услуг по поиску работы, ведь согласно закону посредник имеет право получать вознаграждение только от работодателя, – подсказывает специалист. –Если оплату предлагают зачислить на карту, стоит быть внимательным: ни в коем случае не передавайте пин-код, срок действия карты и CVV2-код третьим лицам – для перевода денег на карту нужен только ее номер. Помните о том, что ваши права в отношениях с работодателем защищены нормами закона, и если работодатель их не соблюдает, следует обратиться в Государственную службу по вопросам труда.