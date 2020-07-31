Трагедия произошла в Богодуховском районе.

Как сообщают в ГСЧС, 30 июля в 13:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Киевляне, Богодуховского района."К месту происшествия выехал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия в доме горела веранда, две комнаты и крыша на общей площади 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома 1938 года рождения", - сообщили в ведомстве.В 13:45 пожар был локализован, а в 15:05 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.