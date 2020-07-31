Происшествие произошло в Балаклейском районе области.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 30 июля в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на полевой дороге между поселками Вишневое и Савинцы Балаклейского района области. Во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ, который вез 12 тонн зерна с поля на хлебоприемный пункт."К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из поселка Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовика. Еще до прибытия спасателей, водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но их попытки не дали результата", - прокомментировали в ГСЧС.В 19:22 сотрудники ДСНС локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей, удалось предотвратить распространение огня на прицеп с зерном.