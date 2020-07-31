Злоумышленнице сообщили о подозрении в сбыте наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 28 июля работники Шевченковского отдела полиции на улице Данилевской обнаружили женщину, у которой выявили несколько зип-пакетов с амфетамином.Также, в ходе обыска по месту жительства харьковчанки, полицейские обнаружили около 100 граммов «соли», весы, зип-пакеты, печати и блокнот с записями.На данный момент следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, а также выясняются все обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности