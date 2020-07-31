В центрах предоставления административных услуг города Харькова принимают посетителей с электронными версиями паспортов.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, электронные версии паспорта гражданина Украины для выезда за границу, паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, удостоверения водителя в мобильном приложении «Дія» - это официальный цифровой аналог бумажных и пластиковых документов.В департаменте отметили, что возможность использовать электронные паспорта для получения административных услуг посетители ЦПАУ получили с апреля 2020 года, после принятия Правительством постановления «О реализации экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде».С электронными версиями паспортов в ЦПАУ чаще всего обращаются за такими услугами, как оформление документов «еМалятко», получение выписок, справок из реестров (Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр, Портал электронных сервисов города Харькова), а также регистрация бизнеса и общественных формирований, оформление документов разрешительного характера и получение готового результата.Для получения электронных версий документов необходимо иметь паспорт в форме ID-карты и/или биометрический загранпаспорт, загрузить приложение «Дія» через сервисы «Рlау Market» или «Арр Store» и авторизоваться с помощью BanklD. Документы появятся в приложении автоматически, если в реестре есть полные данные.В департаменте отметили, что в Е-паспорте содержатся те же данные, что и в ID-карте, а также отображается информация о месте проживания на момент оформления ID-карты или паспорта (при наличии таких данных в ЕДДР) как дополнительная, меняющаяся информация. Электронные документы удобны в использовании, упрощают процедуру получения документов и защищены от подделок.«Как это работает в ЦПАУ: заявитель предоставляет администратору электронную копию паспорта. Администратор сканирует электронный идентификатор (QR-код), убеждается в действительности паспорта и осуществляет прием (выдачу) документов. В случае необходимости получения расширенной информации - обращается к заявителю с просьбой открыть в приложении такую информацию», - рассказали в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.