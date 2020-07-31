В пятницу, 31 июля, в связи с ремонтно-восстановительными работами частично отключили воду в семи районах города.

Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".Водоснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:ул. Китаенко, 4, 6 (п. №2) до 17:00 31.07.20 г., шоссе Григоровское (Комсомольское), 57-а (п. №5, стояк) до 20:00 31.07.20 г.ул. Астрономическая, 23, 25, 27 до 20:00 31.07.20 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), 39-д (п. №1), ул. Познанская (Моск.), 2 (стояк), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 31.07.20 г.шоссе Салтовское, 240-в (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 20:00 31.07.20 г.б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,15, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100 до 20:00 31.07.20 г.ул. Ярославская, 9 (п. №1), ул. Полтавский шлях, 188 (п. №4) до 17:00 31.07.20 г.пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00 31.07.20 г.