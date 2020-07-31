Соответствующее обращение было опубликовано на сайте петиций горсовета.Автор петиции обратился к городским властям с просьбой обеспечить светофором аварийный перекресток Салтовского шоссе и проспекта Юбилейного в связи с повышенной аварийностью.
"В связи с резким увеличением аварийных ситуаций, влекущих причинение вреда здоровью и жизни граждан города Харькова, а также отказом Департамента инфраструктуры совершать любые действия для решения данного вопроса, требуем:
1) установить светофорный объект на перекрестке Салтовского шоссе - проспекта Юбилейного в кратчайшие сроки;
2) реконструировать водоотведения по пешеходному переходу на указанном перекрестке", - сообщается в петиции.
Проголосовать за инициативу можно по ссылке.