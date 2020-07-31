Суд в Киеве оштрафовал мужчину за нахождение на улице во время карантина без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство.

Об этом сообщает ЮрЛига.Согласно материалам дела, мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.В судебном заседании он свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств изложенных в протоколе.В соответствии с определенным постановлением Кабмина на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.За нарушение правил предусмотрена ответственность.На нарушителя наложили штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тысяч гривень в пользу государства.Отмечается, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.