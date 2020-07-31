Вместо решительных действий – очередная проверка. Обезглавленный облздрав не в состоянии разрешить катастрофическую ситуацию с коронавирусом на Харьковщине, правильно организовать работу медучреждений. Проблемы накапливаются как снежный ком.

Он был еще в сознании...

После нескольких кругов ада скорая вернулась

Создали очередную комиссию

В Харькове умер 39-летний мужчина, которому диагностировали Covid-19. Во время лечения в 22-й больнице у него случился инсульт. Целый день скорая возила его от одной больницы к другой – нигде не хотели принимать. Пациент впал в кому…Эту историю рассказал в «Фейсбуке» блогер Александр Ружанский. По его словам, парень был госпитализирован в 22-ю больницу с высокой температурой, кашлем и диагнозом Covid-19. К тому же пациент имел проблемы с давлением. После нескольких дней лечения у него случился инсульт.«В 22-й больнице с инсультами бороться не могут, потому что она для этого не приспособлена, было решено перевезти парня в какую-то профильную больницу. И тут началось. На специализированной скорой (для ковидников, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте – это обычно вопрос нескольких часов, не более.) Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него Covid-19, – пишет блогер. – Подготовленные места в специализированных больницах для инфицированных коронавирусом, но имеющих другое тяжелое заболевание, отсутствуют. И это в Харькове, где куча разнообразных больниц».После неудачной попытки госпитализировать больного скорая повезла парня еще в одну харьковскую больницу. Однако и там принять его отказались.– А знаете почему? Потому что парень из райцентра, а больница городская, а значит, надо везти пациента в райцентр. Надо ли говорить, что в райцентрах нет больниц, где лечат Covid-19 – всех доставляют в Харьков, в 22-ю, откуда скорая и привезла парня?Никакие уговоры медиков скорой, что человек может вот-вот умереть, а в 22-й больнице необходимую помощь оказать не могут, на врачей городской больницы не подействовали. Совсем, – продолжает Александр Ружанский.А поскольку человека с инсультом возили по больницам туда-сюда целый день без специализированной медицинской помощи, он впал в кому прямо в машине скорой помощи. После этого скорая вынуждена была вернуться в 22-ю больницу, где пациента положили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Через три дня он умер…Пациента направили в другое медучреждение по рекомендации нейрохирурга, объяснил «Суспільному» директор инфекционной больницы Павел Нартов.– У него была дыхательная недостаточность, неврологический дефицит. Мы не просто так перевели больного – мы вызвали нейрохирурга, который осмотрел больного, – рассказывает врач. – Было рекомендовано для исключения острой патологии ЦНС сделать компьютерную томографию. Было оговорено с областной больницей, чтобы это исследование было сделано.Почему мужчину повезли в городскую больницу, директор инфекционки не знает.– Я не исследовал этот вопрос, – говорит он. – Сейчас будет работать комиссия, которая выяснит маршрут пациента.В Департаменте здравоохранения ХОГА смерть 39-летнего мужчины в инфекционной больнице подтвердили, сообщив, что создали клинико-экспертную комиссию, которая уже работает в больнице. О результатах работы и выводах обещают сообщить дополнительно.Тем временем харьковчане возмущены подобным медицинским обслуживанием.«Именно состояние нашей медицины и вызывает такой страх у людей заразиться Covid-19», «Не может медицина существовать в таком состоянии», «В нашей стране заболеть и попасть в больницу смертельно опасно», «С учетом такого состояния медицины в Украине еще более целесообразно придерживаться противоэпидемических правил, чтобы не подвергаться опасности самому и не подвергать других. Не надо пренебрегать карантином и надеяться, что вас беда не коснется! Лучше поберечься!» – пишут пользователи соцсетей.