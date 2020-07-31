25 выпускников харьковских школ получили 200-балльные результаты внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Как сообщили в Департаменте образования, эти выпускники представляют 16 учебных учреждений города Харькова. Кроме того, 200 баллов сразу по двум предметам (математика и физика) получила выпускница Харьковского физико-математического лицея №27.Максимальные баллы были набраны по математике - 13, физике - 4, английскому языку - 4, биологии - 3, истории Украины – 1 и химии - 1.Как отметили в департаменте, в течение трех лет высокие результаты ВНО демонстрируют выпускники физико-математического лицея №27, УВК №45 «Академическая гимназия», гимназий №46, 47, 152, лицея №173, специализированных школ №11, 16, 62, 119, 132, общеобразовательных школ №51 и 113, а также трех частных учреждений - «Авторская школа Бойко», «Очаг» и «Ангстрем».