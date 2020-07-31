Этот фактор опаснее, чем COVID-19, СПИД, туберкулез и другие заболевания. В некоторых странах из-за этого продолжительность жизни сокращается почти на 5-10 лет.

Создатели Индекса качества воздуха (AQLI) назвали самую главную угрозу для людей на Земле. Ученые считают, что огромную опасность для человеческой популяции несет загрязнение воздуха, говорится на сайте AQLI.Эта угроза "переплюнула" по опасности даже такие заболевания, как СПИД, коронавирус, туберкулез.Согласно отчету AQLI, уровень загрязнения воздуха в Индии, Бангладеш, Непале и Пакистане за последние 20 лет увеличился на 44 процента. А это привело к сокращению продолжительности жизни почти на пять лет.Отмечается, что около 89 процентов из 650 миллионов жителей стран Юго-Восточной Азии живут в районах, где уровень загрязнения воздуха твердыми частицами не соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.