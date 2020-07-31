Спасатели ликвидировали пожар в гараже и предотвратили распространение огня на жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 30 июля в 12:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража на территории частного домовладения."Хозяйка дома на момент возгорания была в рядом стоящем здании. Когда погас свет, она вышла во двор, и увидела, что горят перекрытия. Не теряя ни минуты, женщина вызвала спасателей.На момент их прибытия было установлено, что горит перекрытие и крыша гаража. Огонь мог в любой момент распространиться на жилое здание. Уже в 13:15 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 16:05 - полностью ликвидировали. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети", - прокомментировали в Службе спасения.