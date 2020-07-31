Повышенный уровень холестерина зачастую не проявляет себя очевидными симптомами, но будьте внимательны к себе – некоторые изменения в состоянии рук указывают на опасное состояние.

Повышенный холестерин опасен своими последствиями, среди которых – атеросклероз, ухудшение проводимости крови в артериях, сердечный приступ, инсульт.«Избыток холестерина в организме обычно не вызывает заметных симптомов, в большинстве случаев о нем узнают только после экстренных событий, часто слишком поздно. Каждый взрослый человек должен регулярно контролировать уровень холестерина, чтобы снизить свой риск закупорки кровеносных сосудов и сердечных заболеваний. В состоянии ваших рук могут произойти изменения, способные оказаться предупреждением об этом опасном состоянии», - рассказали специалисты British Heart Foundation (Британский Фонд сердца).В публикации издания Express они констатируют: на повышенный холестерин могут указывать боль и покалывание в руках.Боль. Когда происходит накопление холестерина, на стенках артерий увеличиваются отложения, состоящие из жирных веществ, клеточных отходов, кальция, фибрина и ухудшающие их проводимость. Возникающее следом нарушение нормального кровообращения делает руки болезненными.Высокий уровень холестерина в крови делает кровоток густым, что определенным образом влияет на нервы, питаемые кровью, и вызывает ощущение покалывания в руках.Специалисты рекомендуют взрослым людям без особых проблем со здоровьем проверять свой уровень холестерина каждые четыре-шесть лет. Если есть семейные истории гиперхолестеринемии, сердечных приступов, инсультов, – делать это нужно чаще.Медики напоминают, что уровень холестерина в крови измеряется с помощью простого анализа крови.«Поскольку его повышение не вызывает каких-либо серьезных симптомов на ранних стадиях, важно в профилактических целях поддерживать правильный выбор образа жизни, соблюдать здоровый рацион, практиковать физические упражнения и внимательно следить за любыми другими предупреждающими признаками опасного нарушения», - поделились советом эксперты.