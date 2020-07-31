Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач проверил ситуацию с обеспечением областной инфекционной больницы, которая является базовой для приема больных Covid-19, необходимыми медицинским оборудованием и лекарственными средствами.

Два месяца назад встал вопрос о том, что в больнице не хватает сотрудников – от врачей-инфекционистов, анестезиологов до среднего и младшего медицинского персонала. Сегодня проблема почти решена, кадровый состав укомплектован, хотя еще недостаточно санитарок. Улучшилась ситуация с медикаментами, больница обеспечена необходимыми расходными материалами.Владимир Скоробагач отметил, что ситуация в больнице контролируемая, ведь больных распределяют по специальным маршрутам, разработанным специалистами, чтобы больные коронавирусом не пересекались с другими пациентами. Кроме того, есть договоренность с детской больницей инфекционного профиля о предоставлении в случае необходимости 80 дополнительных кроватей.По словам заместителя председателя облсовета, проблемные моменты обеспечения инфекционной больницы оборудованием решаются. На данный момент в наличии 24 аппарата искусственной вентиляции легких, 40 концентраторов – машин, которые производят кислород, 24 точки прямого доступа кислорода высокого давления.– Масштабных проблем в медицинском учреждении на данный момент нет, хотя существуют некоторые неудобства, связанные с тем, что не хватает емкостей для хранения кислорода, необходимого для аппаратов искусственной вентиляции легких. В наличии два резервуара по 60 кубических метров и примерно сто баллонов, но этого не достаточно. Поскольку прокладывается магистраль, которая обеспечит кислородом еще двадцать точек, на днях в больницу будет привезена трехкубовая бочка для хранения кислорода, – говорит Владимир Скоробагач.Вместе с тем актуальной является закупка для инфекционной больницы медицинских многофункциональных кроватей, которые удобны для пациентов и облегчают работу персонала. Конечно, это дорогостоящее оборудование.– Мы уже изучаем предложения производителей на рынке и будем способствовать в покупке кроватей в ближайшее время, – уверяет Владимир Скоробагач.Он подчеркнул, что проблемы обеспечения больницы решаются, в том числе, и благодаря помощи социально активного бизнеса, меценатов и общественных организаций.