Завод отгрузил украинской армии очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат"

Как сообщает "Національний промисловий портал" , восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После всех испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.