Журналисты проекта «Схемы» в течение двух месяцев наблюдали за кортежем президента Владимира Зеленского и зафиксировали неоднократное нарушение правил дорожного движения водителями этих автомобилей.

Об этом сообщает «Радио Свобода».В частности, кортеж Зеленского превышал допустимую скорость, пересекал двойную сплошную, нарушал правила рядности при повороте. Во всех зафиксированных журналистами случаях глава государства либо возвращался с работы домой, либо ехал по личным делам.10 июня кортеж вез Зеленского из Киева в Иванковичи, где тогда жила семья президента, со скоростью 148 км/ч, в то время как максимально допустимая скорость на этом участке дороги – 90 км/ч. Первый автомобиль из кортежа с помощью проблесковых маячков и звуковых сигналов разогнал машины, которые двигались в крайнем левом ряду.17 июня президентский кортеж снова превысил скорость на 50 км/ч на этом же маршруте. На следующий день нарушение повторилось.После того, как Зеленский переселился на государственную дачу в Конча-Заспе, водители его кортежа продолжили превышать скорость. 13 июля они ехали в сторону поселка со скоростью 120 км/ч при разрешенных 80 км/ч.6 июля журналисты сняли на видео, как президентский кортеж по пути с Банковой в торговый центр «Арена» требовал у других участников дорожного движения, чтобы его пропустили. Пока часть автомобилей находилась на паркинге ТРЦ, другие стояли на дороге, перекрывая полосу движения, что также является нарушением ПДД. Выезжая из ТРЦ, кортеж президента пересек двойную сплошную.С 16 июля сотрудники Управления госохраны сами начали снимать журналистов, а водители кортежа перестали нарушать правила.Отметим, что президента и его охрану полиция не сможет привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД. На президентских автомобилях, как и предусмотрено законом, установлены номера прикрытия. Их нет в базе МВД, и поэтому нарушителям невозможно выписать протокол.Более того, в июле Печерский суд постановил, что действующего президента в принципе нельзя привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности.Отметим, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский неоднократно высказывался против кортежей и правительственных дач. Фраза «Кортежи – нах…» была использована в вирусном ролике, который распространялся во время промо-кампании сериала «Слуга народа». Перед вторым туром президентских выборов Зеленский дал интервью, в котором заявил: «Чтобы не было никаких кортежей. Я хочу избавиться в целом от кортежей».Позднее он оправдывал использование кортежей требованиями безопасности. А также заявлял, что его сопровождают максимум два автомобиля, один из них – с охраной.