Харьковский журналист продемонстрировал изменения в капитальной реконструкции детского сада в Южном, которые произошли за год.

Харьковский журналист и главный редактор издания NewsRoom Павел Федосенко опубликовал фотографии капитальной реконструкции детского сада поселке Южное, которые показывают, что за год, с момента начала "Большого строительства", на объекте появился лишь козырек над входной группой.

"Большая стройка" в Харьковской области - в двух картинках.
 На первой - детсад в Южном летом 2019 года.
 На второй - детсад в Южном летом 2020.
 Прошу обратить внимание на козырек. И попробуйте теперь сказать, что ничего не меняется! Попробуйте сказать, что программа должна называться "Небольшая достройка"! Попробуйте сказать, что новая власть выезжает на работе старой!
 Шах и мат, критиканы!", - написал журналист.





Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове объявлено штормовое предупреждение

События