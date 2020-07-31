Харьковский журналист продемонстрировал изменения в капитальной реконструкции детского сада в Южном, которые произошли за год.

Харьковский журналист и главный редактор издания NewsRoom Павел Федосенко опубликовал фотографии капитальной реконструкции детского сада поселке Южное, которые показывают, что за год, с момента начала "Большого строительства", на объекте появился лишь козырек над входной группой."Большая стройка" в Харьковской области - в двух картинках.На первой - детсад в Южном летом 2019 года.На второй - детсад в Южном летом 2020.Прошу обратить внимание на козырек. И попробуйте теперь сказать, что ничего не меняется! Попробуйте сказать, что программа должна называться "Небольшая достройка"! Попробуйте сказать, что новая власть выезжает на работе старой!Шах и мат, критиканы!", - написал журналист.