К системе электронного документооборота присоединились пять коммунальных предприятий Харькова.Как сообщили в КУ «Офис реформ Харькова», на систему электронного документооборота уже перешли КП «Городской информационный центр», КП «Современный город», КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети».
В учреждении отметили, что клиенты этих компаний, субъекты хозяйственной деятельности, могут подключиться к переходу на электронный документооборот, выполнив ряд действий:
- перейти на страницу проекта;
- заполнить код ЕГРПОУ;
- ввести e-mail предприятия;
- подтвердить регистрацию с помощью электронной цифровой подписи.
В «Офисе реформ» отметили, что электронный документооборот позволяет экономить время и средства, дает возможность в режиме реального времени следить за статусом обработки документа (подписание, согласование, внесение поправок, отклонение или добавление комментариев), хранить электронные документы в течение срока действия договора, возможность работать с документами в режиме 24/7 из любой точки мира со смартфона, планшета, компьютера и т.д.
Напомним, что проект «Электронный документооборот» реализуется в Харькове с целью обеспечения внедрения принципов государственной политики цифрового развития и использования цифровых технологий и повышения уровня комфорта проживания жителей города.