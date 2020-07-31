Мама погибла, когда младшему из нас – пятерых детей – был всего годик. Нас воспитывал отец. Скажите, может ли он рассчитывать на досрочную пенсию по возрасту? Если да, то в каком случае? Люда

По информации Пенсионного фонда Украины, в соответствии со статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:– больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики по достижении мужчинами 45 лет, женщинами – 40 лет и при наличии у мужчин не менее 20 лет страхового стажа, а у женщин – не менее 15 лет страхового стажа.– лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы по достижении мужчинами 50 лет, женщинами – 40 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа у мужчин и не менее 10 лет страхового стажа у женщин;– женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом к числу инвалидов с детства относятся также дети-инвалиды в возрасте до 16 лет.Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют женщины, которые усыновили детей как до достижения ими шестилетнего возраста, так и после этого возраста – при предоставлении свидетельства о рождении ребенка, где она указана матерью ребенка.По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или более детей или ребенка-инвалида осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Это право отец приобретает в случае, если мать письменно предоставит заявление об отказе в назначении ей досрочной пенсии по возрасту и назначения пенсии отцу. Надо иметь в виду, что заявление матерью пишется в произвольной форме, но с указанием необходимых условий – отказ от назначения ей пенсии и согласие на назначение пенсии отцу детей. Если мать детей умерла, предоставляется свидетельство государственной регистрации актов гражданского состояния о смерти, если она лишена родительских прав или признана безвестно отсутствующей – предоставляется соответствующее решение суда.Документом о рождении и воспитании ребенка до шестилетнего возраста является свидетельство о рождении или паспорт ребенка. В случае смерти ребенка после достижения шестилетнего возраста предоставляется также свидетельство о смерти.Также на назначение досрочной пенсии имеют право военнослужащие, служащие органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в АТО в районах ее проведения, а также те, кому установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при выполнении иных служебных обязанностей; жены, мужья, родители – в случае их гибели и т.д.