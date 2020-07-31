Украина собирается участвовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Об этом сказал глава офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОПУ в пятницу, 31 июля.Офис президента и Национальный олимпийский комитет работают над вопросом приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Такое поручение дал Владимир Зеленский.По мнению Ермака, это хорошая возможность показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр.В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что это дало бы "значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов".Напомним, что ранее Олимпиаду в Токио отложили на год. Власти Японии и МОК договорились, что соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.