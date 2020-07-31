По состоянию на 31 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 778 случаев заболевания коронавирусом (на 30 июля - 2 707 случаев).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 445 подозрений на COVID-19, из которых 3 704 случая подтверждено. Под подозрением остаются 111 человек, из них 105 - жители Харькова. Также за это время 2 152 пациента выздоровели, 127 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1 090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 1 693 человека умерли, 38 752 пациента выздоровели.