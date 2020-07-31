Ни одного двухсотбалльника по украинскому языку и репетиторы, забирающие очки у своих учеников – в Харьковской области подведены итоги внешнего независимого оценивания.

Догадка подтвердилась

Баллы нужны для поступления

Участники должны быть в равных условиях

Для сравнения

В нынешнем году на Харьковщине нет ни одного абитуриента, набравшего максимальное количество баллов по украинскому языку и литературе, сообщили в Харьковском региональном центре оценивания качества образования. Зато по математике 15 участников тестирования из нашего региона набрали по 200 очков, шесть из них – традиционно ученики Харьковского физико-математического лицея. Максимальное количество очков получили пять участников по физике, два – по истории Украины, четыре – по иностранным языкам, три – по биологии. Кстати, есть в этом году и дважды двухсотбалльница – выпускница физматлицея.Выяснилось, что на ВНО со своими учениками соревновались репетиторы, тем самым забирая у них очки.– Оказалось, что среди тех, кто получил 200 баллов, достаточно много выпускников прошлых лет. Это люди старше 30 лет, которые выбрали себе по одному предмету и заработали по нему 200 баллов. Причем некоторые из них сдают ВНО ежегодно на протяжении четырех лет – с 2017-го, – рассказала заместитель директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Наталья Русанова. – И у нас закралась мысль, что это учителя, которые, скорее всего, оказывают репетиторские услуги. Они демонстрируют свои 200-балльные сертификаты, получая дополнительные бонусы в работе. Причем часть из этих учителей уже не преподает ни в вузах, ни в школах, а занимается исключительно репетиторством.Догадка подтвердилась, когда сотрудники центра нашли сайт по онлайн-подготовке к ВНО в Полтавской области, где репетиторы предлагают свои услуги и хвастаются, что сдали в этом году ВНО на 200 баллов.– Таким образом, они зарабатывают себе бонусы за счет плательщиков налогов. Но главное, что эти же репетиторы, соревнуясь со своими учениками в ходе внешнего независимого тестирования, забирают у них очки, – говорит Наталья Русанова. – Очень хочется лишить репетиторов возможности щеголять сертификатами и соревноваться со своими учениками.Каким образом такие педагоги забирают очки у участников ВНО, которым они действительно нужны для поступления в вуз, а не для повышения рейтинга, пояснил директор ХРЦОКО Александр Сидоренко.– Рейтинговая составляющая балла ВНО пропорциональна проценту участников тестирования, которые получили не более определенного количества тестовых баллов, но преодолели порог «сдал/не сдал». Чем больше тех, кто получил 200, тем ниже балл у тех, кто набрал меньше тестовых баллов (конечно, это зависит от количества двухсотбалльников), – объясняет директор ХРЦОКО. – Если же 200 баллов набрали только репетиторы, это уменьшает балл ВНО для тех абитуриентов, которые справились с заданиями лучше конкурентов. Ведь 200 баллов получает не обязательно тот, кто решил все задачи, а тот, кто написал тест лучше остальных участников.По словам Александра Сидоренко, такая конкуренция является нормальной, если участники соревнуются на равных, находятся в одной «весовой категории».– Но если репетиторы с многолетним стажем кичатся тем, что сдали тест лучше своих учеников... Это как если бы учитель на уроке в школе хвастался перед своими воспитанниками, что знает предмет лучше. Если репетитор не может сам сдать тест по предмету, по которому готовит, это свидетельствует о его профнепригодности не только как учителя, но и как специалиста в данной дисциплине. А критерием работы преподавателя должна быть успешность его учеников, – отмечает Александр Сидоренко.В прошлом году на Харьковщине восемь участников ВНО получили 200 баллов по химии, семь – по математике, четыре – по биологии, три – по украинскому языку и литературе, два – по истории, один– по иностранному языку. Выпускник школы №8 Московского района Харькова получил 200 баллов сразу по трем предметам.