После проведенных исследований американские ученые выяснили, что месяц рождения человека влияет не только на его судьбу, но и на здоровье и, как следствие, продолжительность жизни.

Так, в результате наблюдений, было установлено, что наибольшее число долгожителей среди людей, родившихся осенью - разница составляет почти 40%. А вот родившимся весной повезло меньше.Что касается других сезонов, рожденные зимой чаще подвержены развитию шизофрении. Зато они реже страдают близорукостью и аллергиями, которым подвержены родившиеся летом.Американские специалисты также заметили, что в учебе преуспевают дети, которые появились на свет в начале учебного года. При этом исследователи предупреждают, что их наблюдения ставят своей задачей изучение факторов, оказывающих влияние на человека в связи с рождением в определенные месяцы, а вовсе не для предсказания судьбы.