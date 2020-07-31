Необходимо внести изменения в зарегистрированные данные по ФЛП в Единый госреестр, но слышала краем уха, что в Украине останавливают регистрационные действия физических лиц – предпринимателей. Уточните, пожалуйста, когда и по какой причине? Виктория

По информации Министерства юстиции Украины, с 5 по 16 августа регистрацию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей приостановят. Это связано с запуском нового Единого государственного реестра.– С 7 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый, и доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не принимаются с 00 часов 5 августа, а документы, представленные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 7 августа, – сообщил министр юстиции Денис Малюська.Он призвал запланировать проведение регистрационных действий (регистрацию юридических лиц и ФЛП, смену директора, внесение изменений в зарегистрированные данные и т.п.) до 5 августа или после 16 августа.– Мы планируем включить новый ЕГР ранее 16 августа, но даже Маску не все удается с первого раза и в установленный срок, поэтому взяли немного с запасом. В период переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, будет иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки, – добавил министр.