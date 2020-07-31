Минздрав и Минобразования рассказали, как должно проходить обучение в школах и в вузах. Директора пока не понимают, как эти предписания воплотить в жизнь.

Кого пропустят в школу и вуз

Масочный режим для всех

Как проходит обучение в классах

Дистанционное обучение

Новые правила для столовой

Директора школ в растерянности