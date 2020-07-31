Минздрав и Минобразования рассказали, как должно проходить обучение в школах и в вузах. Директора пока не понимают, как эти предписания воплотить в жизнь.В Украине продлили карантин, изменив его формат: теперь области, города и районы будут делить на четыре зоны, в каждой из которых будут свои карантинные ограничения. В красной зоне дети останутся дома, в остальные - с 1 сентября пойдут в школу.
Минздрав утвердил временные рекомендации учебным заведениям об организации противоэпидемических мер во время карантина. Минобразования их подтвердило, но новыми правилами довольны не все. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Кого пропустят в школу и вуз
Зайти в школу или другое учебное заведение смогут только сами учащиеся, учителя, преподаватели и другой персонал. Исключение будут делать только для родителей, которые сопровождают ребенка с инвалидностью.
В здании учебного заведения должны быть открыты несколько входов, перед входом в помещение необходимо продезинфицировать руки. Антисептики должны стоять на входе во все помещения.
Руководство также должно разработать маршруты и графики входа, чтобы избежать скопления людей.
Персоналу будут измерять температуру и в случае превышения 37,2 градусов пропускать не будут. На учащихся это правило не распространяется, у них будут только спрашивать о самочувствии и наличии симптомов ОРВИ.
В случае недомогания ученика изолируют в специально отведенное помещение, вызовут родителей или законных представителей, и будут принимать решение о направлении в больницу.
Вузы с автономией смогут сами принимать решение о том, когда и в какой форме начинать обучение.
Масочный режим для всех
Особые требования к типу маски не предъявляются - можно носить любое самодельное изделие. В класс или аудиторию заходить обязательно в маске. Заняв свое место, ее можно снять, но при выходе в коридор маску нужно будет вновь надеть.
Сотрудников учебного заведения предписано обеспечивать масками в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Одноразовые маски необходимо собирать и утилизировать.
Как проходит обучение в классах
Минздрав рекомендует максимально избегать скопления детей в классах и коридорах. Для этого предлагается установить разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Закрепить за классом и группой свою аудиторию
По возможности рекомендуется проводить уроки на улице. После каждого занятия помещение необходимо проветривать в течение десяти минут.
Чтобы ученики и студенты ориентировались, как лучше передвигаться во избежание скоплений, на полу могут нанести специальную разметку.
В конце дня все помещения и поверхности (дверные ручки, перила, столы, места для сидения) должны будут продезинфицировать.
В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла, дезинфицирующих средств для рук и бумажных полотенец (или электросушилок для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено.
Дистанционное обучение
Также Минобразования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.
- Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра - другие, - пояснила этот момент замминистра образования Любомира Мандзий.
Новые правила для столовой
Школы и вузы вернуться к старой системе, когда блюда выдаются сотрудниками столовой. При этом места в столовой должны быть расположены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
У всех работников пищеблока должны быть маски и защитные перчатки - их обеспечивает само заведение. Они должны тщательно соблюдать правила гигиены: регулярно мыть руки и менять маски и перчатки.
Вся ответственность за выполнение всех вышеперечисленных рекомендаций возлагается на руководителя учебного заведения.
Директора школ в растерянности
Глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин поддерживает возвращение детей в школы по новым правилам.
- Необходимо внедрять программу инфекционной безопасности, а не останавливать жизни. Коронавирус к нам пришел на несколько лет. Не должны быть дети дома все это время сидеть, - сказал он.
Однако кандидат медицинских наук и врач-инфекционист Юрий Жигарев категорически против открытия школ.
- Это самоубийство. Мы не должны начинать занятия с 1 сентября ни в школах, ни в вузах. Я понимаю все сложные моменты, которые с этим связаны, но то, что мы получим, перевесит все, - говорит эксперт.
По его словам, дети - это мощный локомотив эпидемиологической ситуации. "Если они пойдут снова в школу, это может дать большой толчок к развитию эпидемии", - отметил Жигарев.
При этом директора некоторых школ уверяют, что соблюдать все правила почти нереально. Ведь требовать от школьников правильного ношения маски и контролировать потоки детей сложно, особенно если школе не хватает персонала.
- Хотелось, чтобы нам не просто сказали на бумаге, а реально показали, как это будет работать. Потому что нарисовать на бумаге маршрут и обеспечить движение детей по этому маршруту - это разные вещи. Ситуация напряженная, потому что все это вызывает много вопросов и мы не имеем на них ответов, - рассказывает Радио Свобода Екатерина Спитковская, директор Введенской гимназии Киева №107.
Директор столичной школы №178 Ирина Чернилевская тоже рассказывает, что ситуация напряженная. Ведь до начала учебного года остается месяц, а детального плана обучения до сих пор нет. В частности, и ответы на вопрос - будут ли одинаковыми правила обучения в различных зонах. Более того, не понятно, должны ли сохранять дети социальную дистанцию.
- У меня гимназия - это 46 классов, 1511 учащихся, в которых средняя численность по классам - 33 ученика, а есть классы, в которых - и 36, и 38. Виктор Ляшко ранее отмечал, что даже в зеленой зоне должно быть выделено пять метров на ребенка. Для нас это катастрофа. Потому что даже в три смены мы не сможем организовать образовательный процесс, - рассказала она.
Между тем образовательный омбудсмен Сергей Горбачев советует директорам школ брать инициативу в свои руки: "Как именно воспользоваться рекомендациями МОЗ, решает учебное заведение. Но мой призыв к директорам школ - использовать собственный здравый смысл, свой большой опыт и делать все, чтобы дети могли получать образование в безопасных условиях".