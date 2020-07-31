Жительница поселка Краснопавловка (Лозовской р-н, Харьковская обл.) вернула государству троих приемных дочерей, которых она взяла на воспитание.

Об этом пишет lozova.cityНа заседании комиссии по вопросам защиты детей женщина рассказала, что младшая, 13-летняя девочка, часто убегала из дома и жила у друзей. Затем вместе с подружкой избила чужую девочку. Две старшие сестры - тоже проблемные.Девочки также хотят покинуть эту семью.29 июля Лозовская районная комиссия по делам детей лишила приемную семью опеки над детьми. В ближайшее время сестры пройдут медкомиссию и отправятся в областной центр реабилитации "Гармония".Это была единственная приемная семья в Краснопавловке.