С 1 августа в Украине будут по-новому формировать список стран "красной" или "зеленой" зоны по распространению коронавирусной болезни.

Как сообщил глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов, теперь список стран "красной" и "зеленой" зон будет обновляться раз в неделю. Сейчас его обновляют раз в три дня.С 1 августа будет два показателя (сегодня Украина измеряет количество активных больных в той или иной стране), при превышении которых страна будет отнесена к "красной" зоне:- прирост больных коронавирусом в определенной стране за последние 14 дней не должен превышать прирост на территории Украины;- процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями не должен быть более 30%.28 июля Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон.В красный "список" вернулись Болгария, Албания. Также в него входят Черногория, США, Румыния, Франция, Португалия, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания и ряд других стран. В "зеленой" зоне – Чехия, Польша, Египет, Турция, Хорватия, Грузия, Нидерланды, Канада, Италия, Индия и другие. Однако ситуация может в любой момент измениться, поэтому перед отъездом необходимо проверить список на сайте Минздрава.При въезде из стран "красной" зоны необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию либо предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. При въезде из стран "зеленой" зоны ограничений нет.