В субботнее утро самое время ознакомиться со свежим астропрогнозом.Овен (21.03–20.04)
Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, рискуете наткнуться на беспричинное противодействие.
Телец (21.04–20.05)
Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же - рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вам суждено быть либо победителем, либо побежденным – третьего не дано.
Близнецы (21.05–21.06)
Стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменений, но не слишком усердствуйте.
Рак (22.06–22.07)
Постарайтесь в ближайшее время держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.
Лев (23.07–23.08)
Дни будут довольно спокойными и даже в чем-то приятными. Может возникнуть лишь одна проблема — будьте осмотрительны с новыми знакомыми, они способны принести неприятности.
Дева (24.08–23.09)
То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимания, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, пока вопрос не стал жизненно важным.
Весы (24.09–23.10)
Велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вряд ли удастся – на вас будет возложена большая ответственность. Завтра вы будете склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит.
Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы меньше всего нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, даже если вас посчитают циником. Завтра могут понадобиться полезные связи.
Стрелец (23.11–21.12)
Все, что вы делаете, обязано быть в высшей степени разумным и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами, должны быть сугубо практическими. Прислушайтесь к здравому смыслу.
Козерог (22.12–20.01)
То, что требует дисциплинированности и послушания, сейчас для вас практически невыполнимо. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
Водолей (21.01–20.02)
Живите сегодняшним днем, тем более этот период довольно интересен. Нет необходимости строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.
Рыбы (21.02–20.03)
Вы слишком много сил отдаете работе. Пора менять такое положение дел. Оговорите свое право на личную жизнь. Возможно, даже имеет смысл топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.