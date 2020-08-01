Американский дистрибьютор фильмов и сериалов Netflix снимет в Украине комедийный фильм The Last Mercenary с легендарным Жан-Клодом Ван Дамом в одной из главных ролей.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.По словам чиновника, это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Большая часть съемок будет проходить в Киеве, также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции.На главные роли приглашены Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов. Режиссер – Дэвид Шарон. Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст.Съемки уже начались, и будут длиться до осени, отмечает Ткаченко. Ответственные за работу в Украине – международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.