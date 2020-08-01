«Объединяем сильных!» – народный депутат Украины Юлия Светличная призвала неравнодушных жителей региона к объединению.

Юлия Светличная отметила, что сегодняшняя очень непростая экономическая и управленческая ситуация в Харьковской области требует создания совместной платформы для объединения всех профессиональных и энергичных людей, всех желающих и умеющих эффективно работать, имеющих современное видение развития Харькова и области.– Объединяем сильных! Вместе за будущее Харьковщины! – отметила народный депутат.Юлия Светличная приветствовала присоединение к ее команде основателей Харьковского антикоррупционного центра Игоря Черняка и Дмитрия Булаха.– С уважением отношусь к людям с активной позицией, которым важно будущее Украины. Мы не строим команду друзей, кумовьев, одноклассников или удобных людей. Для нас важны принципиальные специалисты, способные обеспечить развитие страны, помочь людям и держать слово, – сказала Юлия Светличная.По словам Игоря Черняка, Харьков сегодня нуждается в системных и существенных изменениях, которые сделают наш город действительно лучшим, современным, удобным и безопасным. Чтобы превратить это в реальность, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, он будет баллотироваться на должность харьковского городского головы от «Блока Светличной «Разом!».– Иду вместе с командой Юлии Светличной как наиболее мощной и системной проукраинской политической силой в нашем регионе – силой, которая имеет значительный управленческий опыт и свое видение развития города и области, – говорит Игорь Черняк. – Мы будем соревноваться не бордами или сомнительными технологиями. Будем презентовать концепции развития и приоритеты, идеи и решения, конкретные шаги и предложения, – заявил Игорь Черняк.