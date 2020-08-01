Международный арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела относительно захвата РФ инфраструктурных объектов НЭК Укрэнерго на территории АР Крым.

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Укрэнерго."В рамках дела Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват РФ при аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - говорится в сообщении.Отмечается, что по состоянию на сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК Укрэнерго будет подано в суд свое развернутое исковое заявление.Член правления НЭК Укрэнерго Максим Юрков отметил, что стоимость активов, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.Напомним, в прошлом году Укрэнерго подала иск в арбитраж из-за активов в Крыму. Украинская компания оценивает свои активы на полуострове примерно в миллиард долларов.Перед этим международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день по делу об активах в Крыму.