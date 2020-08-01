О выдающихся местах Западной Украины знают многие, а как обстоят дела на Левобережье? Восточная часть нашей страны тоже может похвастаться удивительными природными достопримечательностями. Обозреватели портала Tripmydream предлагают ознакомиться с пятью из них.

Национальный природный парк «Слобожанский»

Гомольшанские леса

Токовские водопады

Дендропарк «Дружба»

Артемовский завод шампанских вин

Парк считается одним из красивейших национальных парков Украины. Он расположен в Краснокутском районе Харьковской области – в 98 километрах от Харькова. Одна из главных миссий парка – экологическое просвещение и формирование у детей и взрослых экологической осознанности. Здесь можно побывать на познавательной экскурсии или ознакомиться с природным богатством парка самостоятельно.Сквозь парк проходят несколько экологических троп разной тематики. На тропе «Мурафская дача» вы повстречаете старинные дубы, которым уже несколько сотен лет, а тропа «К торфяным болотам» познакомит со слобожанскими болотами и их обитателями. К примеру, здесь можно повстречать семейство бобров, а кроме них, еще около 300 видов животных. Бывалые туристы настоятельно советуют это место, ибо здесь можно по-настоящему ощутить себя посреди нетронутой природы.Как добраться: до Краснокутска можно доехать на маршрутке от автостанции на Центральном рынке в Харькове. Оттуда же следуют маршрутки в Козеевку – прямо ко входу в парк.Если до Слобожанского парка ехать далековато, предлагаем вариант поближе – в 45 километрах от Харькова находится Национальный природный парк «Гомольшанские леса». У парка огромная территория – 15 тысяч гектаров: гулять не перегулять! На его территории водятся краснокнижные животные и растут редкие растения, а статус заповедной зоны он получил еще в начале ХХ века. Если захотите устроить себе лесной детокс, к вашим услугам местная база отдыха и кемпинг.Как добраться: от автостанции «Конный рынок» в Харькове курсирует автобус до Змиева. Оттуда нужно доехать на такси до Коропово, где начинается территория Гомольшанских лесов.Токовские водопады – каскад водопадов, расположившийся на реке Каменка в 170 километрах от Днепра (Днепропетровская область). Это удивительное место располагается там, где его совсем не ожидаешь увидеть, – посреди степи. Токовский водопад считается единственным в мире степным водопадом. Прекрасное место, чтобы насладиться природой и опробовать природное «джакузи».А теперь представьте себе, что на самом деле эти водопады появились здесь еще во времена мезозойской эры, то есть больше 60 миллионов лет назад. А знаменитый атаман Петр Калнышевский, если верить легенде, именно здесь спрятал свои сокровища – 150 тысяч серебром, вырученные за продажу коней. Потому и именуют водопад не только Токовским и Шолоховским (по названиям ближайших поселений), но еще и Калнышевским.Как добраться: оптимальный вариант – на автомобиле, но при большом желании можно и на общественном транспорте. Учтите, путь предстоит не из простых. Из Никополя нужно на автобусе доехать до Покрова, дальше – до поселка Токовское, а оттуда пройтись еще три километра до водопада в долине.Мало кто знает, но в Харьковской области есть свой парк тюльпанов, эдакий мини-Кекенхоф. Парк расположен в юго-восточной части города Лозовой и занимает площадь 51,5 гектаров. Каждый год ученики одного из местных колледжей высаживают в парке "Дружба" несколько тысяч тюльпанов. Первую такую высадку провели активисты – студенты Лозовского училища культуры и искусств, назвав ее акцией добра и красоты.Сам город также небезынтересен. Основанный в 1869 году как рабочий поселок железнодорожников на строительстве Харьковско-Азовской железной дороги, он довольно быстро разросся. Название города произошло от слова "лоза", которая в изобилии росла в окрестностях. Другая версия названия – через город проходил "залозный" шлях, то есть путь караванов с железной рудой. Еще до прокладки железной дороги в этой местности было множество казацких поселений.Как добраться: из Харькова до Лозовой – 146 километров. На автомобиле доедете за пару часов, на электричке или автобус – за три-четыре.Даешь промышленный туризм! А что? У многих такого опыта наверняка еще не было. Прекрасное место, чтобы начать, – Артемовский завод шампанских вин, который сейчас называется Artwinery. Это, между прочим, крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству шампанских вин.На производство можно попасть в составе экскурсии во время которой вам расскажут о процессе создания игристых вин и, конечно, дадут возможность продегустировать шесть образцов местной продукции.На экскурсию нужно записываться предварительно.Как добраться: пока только на автомобиле, железнодорожное сообщение с Харьковом еще не возобновлено.