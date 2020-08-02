В субботу, 1 августа, в десять часов утра начнется регистрация электронных кабинетов поступающих в заведения высшего образования. Пошаговые инструкции и видеоразьяснения о том, как создавать и регистрировать электронный кабинет, размещены на сайте МОН.

– С 1 августа с 10.00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Поступающие смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим отметить и успокоить поступающих – зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений, – говорит заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.Одной из новаций вступительной кампании этого года является возможность подачи электронных заявлений для поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра для тех абитуриентов, которые сдавали единое вступительное испытание или единый вступительный экзамен, сообщает пресс-служба МОН.Кроме того, стало возможным представление электронных заявлений абитуриентами льготных категорий, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО 2017–2020 годов. Для этого им нужно перед подачей заявления обратиться в одно из заведений высшего или профессионального предвысшего образования с подтверждающими документами для внесения их в Реестр лиц со специальными условиями.Абитуриенты, которые идут на бюджет и имеют право сдавать вступительные экзамены вместо ВНО или поступают на специальности по творческому конкурсу, должны сразу зарегистрироваться в заведении высшего образования, чтобы пройти вступительные испытания в период с 1 по 12 августа. Для поступающих на контрактную форму заведения могут устанавливать дополнительные сроки проведения экзаменов и творческих конкурсов в период с 13 по 22 августа.