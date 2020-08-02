Продать, купить, сдать в аренду свою квартиру можно будет только через риелтора – такие, казалось бы, заманчивые перспективы для специалистов по недвижимости открывает законопроект «О риелторской деятельности». Им бы радоваться наплыву клиентов, ан нет – митингуют под Офисом президента. В чем причина? И чего ждать от новации обычным гражданам?

Персональные данные в руках у частных лиц

Сделки подорожают

Рассматриваются даже анонимки

Кто-то хочет монополизировать рынок

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №3618 «О риелторской деятельности» специалисты по недвижимости встретили протестом под офисом президента Украины.– Мы поняли, что полномочия, которыми нас хотят наделить, – это кусок сыра в мышеловке. Народ пока не понимает, что изменится. Ну будут риелторы обучены и сертифицированы – что же плохого? Будут подконтрольны собственной федерации, а не государству – куда уж более демократично? Появится платная единая база – отлично, мусора меньше будет. На самом же деле за всеми нововведениями скрывается одно – за каждое действие, которое человек захочет совершить с собственной недвижимостью, нужно будет заплатить. Через риелтора! Именно его выбрали тем персонажем, которого будут ненавидеть за поборы. Это уже не обычная риелторская услуга, которая приносит пользу клиентам, помогая более выгодно продать, купить или сдать квартиру, дом, офис, – рассказывает участница акции Маргарита Погосбекова.Как разъяснил «Вечернему Харькову» вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака, законопроект предполагает создание нового реестра, куда будет внесена вся информация об объектах и собственниках либо покупателях, арендаторах недвижимости, причем с паспортными данными, реквизитами фирм и прочей информацией.– Реестр будет принадлежать не государству, а частной структуре, которую должны создать на съезде представителей общественных объединений (каких именно, не указано), – говорит эксперт. – Этот съезд создает орган, включая в него восемь бессребреников, которые смогут избираться на два трехгодичных срока подряд. Они должны разрабатывать программу обучения риелторов, систему мотивации, наказаний, методический материал – в общем, много чего, причем на бесплатной основе. При этом в законе сказано, что ни представители власти, ни представители общественных организаций не имеют права вмешиваться в деятельность данной структуры – она автономна. Для того чтобы зарегистрироваться в этом реестре для какой-то операции с недвижимостью – купли-продажи, аренды или просто показа помещения, – необходимо сделать паспорт объекта и, соответственно, внести всю информацию в исчерпывающем виде. То есть вашими данными будет обладать частная структура, которая непонятно как может распорядиться важной информацией. Создается опасность, что персональные данные могут попасть в руки рейдеров, которые получат возможность использовать ее для своих целей.Паспорт на объект должен делаться только при участии риелтора – без него ни продавец, ни покупатель, ни арендатор, ни арендодатель не смогут провести сделку с недвижимостью.– Частное лицо – допустим, владелец квартиры, – не может самостоятельно, без риелтора, продать свои квадратные метры, – говорит Игорь Балака. – Это прямое нарушение Конституции Украины, в которой прописано, что граждане могут самостоятельно распоряжаться собственным имуществом. Если человек хочет привлечь кого-то из риелторов, это его право, а если по каким-то причинам не хочет, имеет право обойтись без посредников.А поскольку любой реестр нужно содержать и администрировать, его посещение будет платным. И лягут эти расходы опять же на плечи рядовых граждан.– Платить придется за каждый чих. За паспорт объекта нужно платить, за внесение в реестр нужно платить, изменил цену на объект – за изменение в реестре нужно снова платить. Конечно же, все эти расходы риелтор не будет оплачивать из своего кармана – они лягут на плечи продавца, покупателя и так далее, то есть обычного гражданина, – говорит Игорь Балака.Законом предусмотрены огромные штрафные санкции, которые касаются не только риелторов.– Появится возможность штрафовать не только риелторов, но и СМИ. Допустим, разместили в газете объявление о продаже какого-то объекта недвижимости или, допустим, интервью со мной как вице-президентом Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. И если та самая частная структура посчитает публикацию скрытой рекламой, то газете придется заплатить штраф в размере десяти минимальных зарплат, то есть 48 тысяч гривен, а за второе «нарушение» – еще больше. Причем согласно законопроекту деньги пойдут не в бюджет, а на счета все той же частной структуры, – поясняет Игорь Балака. – Эта организация имеет право карать всех – строителей, аграриев (в свете открытия рынка земли там будет много операций), арендодателей, консалтеров, тех, кто занимается туристическим бизнесом, потому что он связан с арендой недвижимости… Многие сферы деятельности опосредованно подпадают под действие этого закона. Но самое главное – простые продавцы и покупатели, арендаторы и арендодатели, которые без риелторов вообще не смогут провести ни одну сделку.Наказать, по словам Игоря Балаки, могут за любое нарушение, даже если о нем сообщили анонимным способом. И наказание суровое – вплоть до лишения лицензии сроком до двух лет.– То есть любое лицо может написать анонимку, даже разместив какую-то информацию в интернете, и в течение трех дней контрольно-дисциплинарная комиссия, созданная упомянутой частной структурой, должна провести разбирательство, – говорит эксперт.По словам Игоря Балаки, законопроект №3618 создает все предпосылки для монополизации деятельности на рынке недвижимости и создания больших денежных потоков.– У кого-то есть большое желание монополизировать рынок, создать одну, две, три большие организации, куда загонят стройным рядами риелторов, чтобы через них добраться до денег граждан – собственников недвижимости. Создается прослойка, которая собирает взносы и передает куда надо, прикрывшись обязательной риелторской услугой. А тех, кто не захочет принимать участие в данной схеме, легко убрать.Против скандального законопроекта выступили не только риелторские ассоциации, но и различные антикоррупционные организации, том числе НАБУ, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация.– Они ознакомились с этим великолепием, и у них волосы встали дыбом, – говорит Игорь Балака. – Сейчас законопроект отозван на доработку. Однако точечные изменения ситуацию не спасут – его нужно полностью переписывать.