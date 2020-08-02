Отеки летом считаются типичной проблемой: этому способствует ряд объективных, погодных и физиологических факторов. Но все же их появление не должно оставаться без пристального внимания и наблюдения, поскольку отечность в разных частях тела – это еще и симптом, который может указывать на какое-то заболевание.Сердечная недостаточность. При данном нарушении сердце не справляется с перекачкой крови по телу, и ее застой в кровеносных сосудах способствует отекам – обычно в области живота, ног.
Гипотиреоз. Наблюдается снижение активности щитовидной железы, что и вызывает застой жидкости в тканях.
Тиреоидит Хашимото. Это аутоиммунное заболевание. Иммунная система организма начинает атаковать щитовидку приводя к ее постепенному разрушению. На болезнь могут указывать отеки одной половины лица, одной руки.
Болезни печени. Орган-фильтр помогает выводить лишнюю жидкость. Возникновение нездоровой отечности в облике человека может быть сигналом цирроза, гепатитов.
Болезни почек. Отеки чаще всего формируются вокруг глаз.
Диабет. При сахарном диабете они могут распространяться на разные части – лицо, ноги. Может возникать равномерная отечность тела. Все это следствие нарушений работы почек, сердца, характерных для данного заболевания.
Венозная недостаточность. Плохое состояние стенок сосудов нижних конечностей плохо влияет на циркуляцию крови, возникают застойные явления и отеки. На этом фоне может развиваться тромбоз.
Специалисты советуют обращаться за медицинской помощью, если отек возникает внезапно, быстро увеличивается, его область становится горячей и красной, возникают симптомы общего неблагополучия – одышка, головная боль, дискомфорт в груди.