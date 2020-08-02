Отеки летом считаются типичной проблемой: этому способствует ряд объективных, погодных и физиологических факторов. Но все же их появление не должно оставаться без пристального внимания и наблюдения, поскольку отечность в разных частях тела – это еще и симптом, который может указывать на какое-то заболевание.

При данном нарушении сердце не справляется с перекачкой крови по телу, и ее застой в кровеносных сосудах способствует отекам – обычно в области живота, ног.Наблюдается снижение активности щитовидной железы, что и вызывает застой жидкости в тканях.Это аутоиммунное заболевание. Иммунная система организма начинает атаковать щитовидку приводя к ее постепенному разрушению. На болезнь могут указывать отеки одной половины лица, одной руки.Орган-фильтр помогает выводить лишнюю жидкость. Возникновение нездоровой отечности в облике человека может быть сигналом цирроза, гепатитов.Отеки чаще всего формируются вокруг глаз.При сахарном диабете они могут распространяться на разные части – лицо, ноги. Может возникать равномерная отечность тела. Все это следствие нарушений работы почек, сердца, характерных для данного заболевания.Плохое состояние стенок сосудов нижних конечностей плохо влияет на циркуляцию крови, возникают застойные явления и отеки. На этом фоне может развиваться тромбоз.Специалисты советуют обращаться за медицинской помощью, если отек возникает внезапно, быстро увеличивается, его область становится горячей и красной, возникают симптомы общего неблагополучия – одышка, головная боль, дискомфорт в груди.