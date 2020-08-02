Единый электронный билет на все виды транспорта заработает уже в следующем месяце. Он будет объединять все виды транспорта: железнодорожный, внутреннее авиасообщение, автобусные перевозки и муниципальный.

– Начинаем все в пределах страны, а потом можно будет подключать и международные перевозки, – сообщил в эфире «1+1» министр инфраструктуры Владислав Криклий.По его словам, Харьков, Киев и Днепр уже протестировали свою систему единого билета. Там он будет работать в рамках муниципального транспорта.Министр показал, как сейчас выглядит билет. Сейчас он имеет размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов.Окончательный вариант электронного билета будет другим. По словам министра, это будет небольшой билет с единственным QR-кодом, объединяющим все необходимые виды транспорта, которые выберет пассажир. Приобрести билет можно будет на сервисе Smart Ticket ориентировочно через неделю. Тогда и заработает услуга единого электронного билета.– Начинаем с ночных поездов по направлениям Харьков, Львов, Киев и подключаем метрополитен. Это начальный этап – ночные поезда и метрополитен. Ориентировочно в течение месяца подключится весь муниципальный транспорт Киева, – рассказал Владислав Криклий.По словам министра, на транспортном портале электронных услуг в тестовом режиме уже работает кабинет пассажира и вскоре он будет открыт для всех пользователей.