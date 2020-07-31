Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач побывал на территории государственного предприятия «Октябрьский лесхоз», где три года назад по инициативе депутатского корпуса были высажены молодые деревья.

– Леса Харьковщины – это легкие нашего края, и мы обязательно должны сделать все возможное, чтобы сохранить природное богатство для потомков, – считает Владимир Скоробагач.По словам руководителя лесного хозяйства Руслана Чагаровского, саженцы, которые три года назад появились на этом участке, хорошо прижились, однако красный дуб растет очень медленно, поэтому настоящая дубовая роща появится через несколько десятков лет.Владимир Скоробагач обсудил со специалистами лесничества проблемы, решение которых требует поддержки со стороны областного совета. Говорили о недостаточности финансирования, кадрового состава и технических средств для обеспечения охраны лесных массивов от пожаров и незаконных вырубок.Как сообщил Руслан Чагаровский, на прошлой неделе на территории Октябрьского лесничества были обнаружены злоумышленники, которые в сговоре с сотрудником полиции метрополитена готовили незаконную вырубку.В регионе проводится активная работа по выявлению незаконных рубок леса и борьбе с «черными лесорубами». Вместе с тем, убежден Владимир Скоробагач, эти меры следует усиливать, учитывая, что локальные незаконные вырубки пока не удалось искоренить полностью.– Ежегодно на территории только этого лесничества проводится санитарная рубка деревьев на площади 130 гектаров. Такая же территория затем засаживается новыми растениями. Однако нужно учитывать убытки, которые наносят «черные лесорубы», – подчеркивает Владимир Скоробагач. – Объемы новых насаждений должны быть больше объемов санитарных рубок. Необходимо разработать программные мероприятия, способствующие повышению продуктивности лесов и уровня залесения Харьковской области.Заместитель председателя облсовета также отметил, что лесничества должны иметь поддержку не только на региональном, но и на государственном уровне, поскольку ряд вопросов – в частности снижение налоговой нагрузки – это прерогатива законодателя.– Проблемные вопросы лесных хозяйств нуждаются в профессиональном решении на региональном и на государственном уровнях. В то же время целесообразно привлекать и неравнодушных граждан. Я выступлю с инициативой проведения экологической акции, в рамках которой на территории лесничества будут высажены молодые деревья. Надеюсь, что уже в октябре текущего года на 20 гектарах площадей появятся саженцы. Это будет хоть и небольшой, но важный вклад в восстановление лесов на нашей родной земле, – говорит Владимир Скоробагач.