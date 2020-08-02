Подбираете репертуар для домашнего кинозала? Портал Tripmydream предлагает подборку смешных романтических фильмов, которые не так давно вышли на экраны и идеально подойдут для совместного просмотра.

«Безумно богатые азиаты»

«Любовь-болезнь»

«Попробуй подкати»

«Как женить холостяка»

«Пассажиры»

«Навсегда моя девушка»

«Светская жизнь»

«Любовь не по размеру»

«Синг-стрит»

США, мелодрама, комедия, 2018 г.Рейчел Чу живет в Ньй-Йорке, преподает в университете и встречается с замечательным парнем Ником. Однажды он зовет ее с собой в Сингапур на свадьбу лучшего друга, а заодно познакомиться с семьей. По приезду Рейчел узнает, что семья Ника баснословно богата, а он слывет самым завидным женихом Азии.Современная романтическая комедия, основанная на мировом бестселлере, стала кассовым хитом в прокате, заработав свыше 238 миллионов долларов.США, мелодрама, комедия, 2017 г.Пакистанец Кумаил Нанджиани подрабатывает таксистом и делает первые шаги на пути к мечте – стать стендап-комиком. Его родители строго придерживаются традиций и постоянно пытаются свести с правильной невестой. Именно поэтому Кумаил вынужден скрывать от них свои отношения с американкой Эмили Гарднер. Преградой на пути к счастью становятся не только культурные различия, но и загадочная болезнь, из-за которой Эмили оказывается в медикаментозной коме.Фильм является полубиографическим, поскольку основан на истории исполнителя главной роли Кумэйла Нанджиани и его супруги Эмили Гордон. Фильм претендовал на «Оскар» за лучший сценарий, а также собрал внушительную кассу в прокате.Франция, Бельгия, мелодрама, комедия, 2018 г.Жослену почти пятдесят, а он все еще холост. Руководитель крупной компании полностью сконцентрирован на себе и не упускает возможности соблазнить очередную красотку. Жослен даже не брезгует притвориться инвалидом, чтобы соблазнить новую знакомую. Казалось бы, трюк сработал, она приглашает его к себе домой и неожиданно знакомит со своей сестрой, которая тоже в инвалидной коляске.Роль Флоранс исполнила французская актриса Александра Лами. Чтобы привыкнуть к креслу, она находилась в нем круглые сутки и часами занималась большим теннисом.США, мелодрама, комедия, 2018 г.Фрэнк и Линдси незнакомы, но оба разочарованы в любви, циничны и приглашены на одну свадьбу. Он – как родственник, а она раньше встречалась с женихом. Два одиночества регулярно сталкиваются друг с другом: в аэропорту, гостинице, такси, зале ресторана. За бесконечными диалогами поначалу возникшая неприязнь сменяется симпатией.Это четвертый совместный проект Вайноны Райдер и Киану Ривза после фильмов "Дракула", "Помутнение" и "Частная жизнь Пиппы Ли".США, Австралия, фантастика, триллер, мелодрама, 2016 г.Где-то в будущем люди начали колонизировать другие планеты. Путь в новый мир может занять сотни лет, поэтому колонизаторов погружают в глубокий сон на огромном космическом корабле и отправляют в длительное космическое путешествие.В результате столкновения с астероидом происходит технический сбой, в результате которого инженер Джим Престон просыпается почти в самом начале пути. Изнывая от одиночества, он решает разбудить красавицу Аврору.Фильм был номинирован на «Оскар» за музыкальное и художественное оформление.США, драма, мелодрама, музыка, 2018 г.После десятилетнего отсутствия кантри-звезда Лиам Пейдж возвращается домой в небольшой городок в Луизиане. Повод нерадостный – близкий друг Мейсон попал в автомобильную аварию.Но есть еще одна вещь, которая тревожит героя. Лиану предстоит встретиться с Джози. Много лет тому он бросил ее в день свадьбы. Как и предполагалось, девушка до сих пор его не простила. Зато чувства Лиама заново разгораются, и он намерен вернуть ее.В основу сценария лег бестселлер «Навсегда моя» писательницы Хайди Маклафлин.США, мелодрама, комедия, 2016 г.Голливуд, 1930-е годы. Уроженец Бронкса Боб Дорфман стремится сделать карьеру в киноиндустрии. Заручившись поддержкой дяди-продюсера, ему удается получить работу на «Фабрике звезд». Под началом секретарши дяди по имени Вонни ему предстоит познакомиться с местными туристическими местами и обычаями светской жизни.Вуди Аллен выбрал Кристен Стюарт, потому что был восхищен ее игрой в "Парке культуры и отдыха". Он не знал о ее участии во франшизе "Сумерки".Франция, комедия, 2016 г.Незнакомец находит телефон Дианы и готов отдать, но только при личной встрече. Судя по голосу, он обаятельный, поэтому Диана соглашается. И чутье ее не подводит. Александр мил, обходителен, с прекрасным чувством юмора, вот только ростом с десятилетнего ребенка – 140 см. Сможет ли Диана закрыть глаза на стереотипы и мнение окружающих?Лента является французским ремейком комедии 2013 года "Львиное сердце", снятой в Аргентине. К слову, настоящий рост Жана Дюжардена – 182 сантиметра.Ирландия, Великобритания, США, мелодрама, комедия, 2016 г.Конец 1980-х, Дублин. Из-за экономического кризиса свободолюбивый подросток Конор переходит учиться из частной школы в религиозную. Чтобы отвлечься от диктатуры администрации, буллинга со стороны одноклассников, но, в первую очередь, привлечь внимание самой красивой девчонки школы, Конор решает организовать рок-группу.Лента претендовала на «Золотой глобус» в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)". Что интересно, отец и дядя Фердии Уолш-Пило, сыгравшего Конора, посещали настоящую христианскую школу на Синг-стрит.