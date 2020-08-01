В полиции открыли уголовное дело по статье за незаконное использование товарных знаков.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицию обратились представители компании NIKE Innovate C.V. с заявлением о том, что они установили факт незаконного использования знака торговой марки «NIKE» для изготовления и реализации фальсифицированной продукции.Во время следствия полицейские установили, что компания «NIKE Innovate C.V.» является одним из ведущих мировых производителей спортивной одежды и обуви, пользуется большим спросом в мире и является владельцем прав на словесные и изобразительные торговые марки NIKE.Представители компании дали следствию показания о том, что 28-летняя гражданка Китая, которая живет в Харькове, через Интернет-магазин предлагает клиентам одежду, маркированную торговыми марками NIKE. При этом мужчина подчеркнул, что Компания не предоставляла указанной женщине и организованном ею Интернет-магазина права на использование собственных торговых марок."Во время досудебного расследования следователи установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 28-летняя гражданка Китая, которая организовала и администрировала сайт по продаже товаров с незаконным использованием знаков для товаров и услуг, а также осуществляла реализацию фальсифицированной продукции на территории ТЦ «Барабашово». К незаконному бизнесу также оказался причастен 39-летний мужчина, руководитель цеха по производству спортивной одежды, а также 34-летний харьковчанин, который руководил работой цеха по производству шелкографии.28 июля 2020 следователи провели ряд обысков у фигурантов, во время которых обнаружили и изъяли около две тысячи единиц уже готового товара на сумму более двух миллионов гривен. Кроме того, полицейские изъяли 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, записи «черной» бухгалтерии, документацию, разнообразное современное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности фигурантов", - прокомментировали в полиции.Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.Если их вина будет доказана, им грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.